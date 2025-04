Inter, Barella e Frattesi insieme per forza: avrebbe potuto essere il centrocampo della Roma

, che sarà schierato da Simone Inzaghi nella delicatissima sfida contro laL'assenza obbligata del grande ex Mkhitaryan (squalificato) lascia pochissimi margini di scelta all'allenatore nerazzurro, costretto peraltro a ricorrere ad una soluzione che in passato non ha dato risposte pienamente convincenti. L'utilizzo infatti di Frattesi comporta lo spostamento sul centro-sinistra di Barella, meno a suo agio in quella zona di campo.Tornando ai risvolti di mercato,e nella quale è cresciuto calcisticamente., al netto del fatto che le richieste economiche dell'Inter sono destinate a rimanere importanti – non inferiori ai– e della capacità che il classe '99 ha dimostrato anche in un'annata complicata come questa di saper realizzare goal pesanti da subentrante (vedi il Bayern) e offrire il suo contributo alla squadra. L'attesa per la scelta del nuovo allenatore giallorosso e la definizione di alcune strategie come quelle legate alla permanenza o meno di Lorenzo Pellegrini sono strettamente legate alla possibilità che la Roma torni alla carica per Frattesi a stagione conclusa. Col Napoli sempre sullo sfondo.La prospettiva di vedere il calciatore cagliaritano vestito in giallorosso assunse una certa consistenza quando l'accordo sulla parola che il presidente del Cagliari Tommaso Giulini e la società nerazzurra sulle modalità di pagamento degli oltre 30 milioni di euro pattuiti stava per saltare. Si assistette ad una vera e propria fase di stallo dell'operazione che, per un paio di giorni, fece intravedere alla Roma più di qualche spiraglio di confezionare la beffa.e per Antonio Conte.Quasi 6 anni dopo, il numero 23 nerazzurro è uno dei punti fermi di una squadra che, dopo il doppio scivolone di Bologna e nel derby di Coppa Italia, ha necessità di reagire per non dare ulteriori segnali di cedimento nella corsa Scudetto col Napoli e per prepararsi al meglio per la semifinale di Champions League contro il Barcellona. Barella più Frattesi: oggi tocca per forza a loro contro un avversario dai contorni quanto mai familiari.