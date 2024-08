Inter, Bastoni: "Non facciamo drammi e non diciamo cose non vere. Serve un altro difensore"

Getty Images

L'esce con un solo punto dalla sfida di Marassi contro il, che apre la stagione 2024/25 della squadra di Inzaghi. Nel post partita,è intervenuto ai microfoni di Dazn, dicendo la sua sulla sconfitta e accennando anche al mercato. Queste le sue dichiarazioni:"Saremmo stati più felici con una vittoria, che non è arrivata. Però mancano 37 partite: non facciamo drammi e non iniziamo a dire cose non vere. Abbiamo concesso cose che di solito non concediamo"."Tiri verso la nostra porta non me ne ricordo, abbiamo concesso due gol su due errori nostri che vanno a condizionare l'andamento mentale di una partita. Giochiamo veramente tanto, non è facile essere sempre collegati dal punto di vista mentale; a livello fisico quasi tutti i nostri giocatori hanno giocato Europei o Copa America. Dopo venti giorni di stacco siamo dovuti ripartire subito, non c'era tempo per recuperare. Siamo alla partita, non dobbiamo fare drammi: riguarderemo quello che abbiamo sbagliato e sono molto fiducioso su questa nuova stagione".

"No, chiaramente serve: non ci sarà un attimo di sosta, ci sarà la nuova Champions e poi il mondiale per club, non sapremo quando finirà la stagione. Non ci sarà Natale, non ci sarà Capodanno, non ci sarà altro. Avremo una stagione lunga e con tante competizioni, quindi servono due giocatori forti per ogni ruolo".