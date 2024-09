Inter, Bastoni presenta il derby: "Lo Scudetto vinto contro il Milan il più emozionante. Che sfide con Barella"

Getty Images

è il protagonista del matchday programme dell'in vista del derby contro il. Nella breve intervista, il difensore italiano ripercorre i suoi 6 anni in nerazzurri e i tanti derby giocati."Questo è il mio sesto anno qui, ho messo tanti minuti e tante partite nelle gambe e sono cresciuto a livello di esperienza. Spero di trasmettere tutto questo ai miei compagni perché per me avere uno spogliatoio unito con tanta voglia di lavorare e mettersi a disposizione è fondamentale. Poi vincere ovviamente dà quella spinta in più".

"L’esordio con l’Atalanta mi ha dato tanta autostima ed entusiasmo per continuare a fare quello che stavo facendo nel mio percorso. Poi c’è la vittoria del primo Scudetto con l’Inter che è stata un’altra tappa fondamentale. Quello che mi ha portato qua oggi però è stata la forza di superare i momenti di difficoltà, di affrontarli con determinazione e costanza e con il pensiero che dopo ogni temporale esce sempre il sole, è così che succede nella vita"."In allenamento mi piace sfidare Barella, sono contento e grato di averlo nello spogliatoio. Chi vince? 50 e 50...".

"Diego Milito, mi ha sempre incuriosito, poi confrontarsi con i migliori è sempre un grande stimolo"."Ogni volta che metto questa maglia perché dobbiamo dimostrare di poterla indossare e difendere, questa è sempre una grande sfida".Quella più emozionante? Sicuramente la vittoria del derby che ci ha permesso di conquistare la Seconda Stella. La vittoria dello Scudetto nel derby è un giorno che rimarrà per sempre nelle nostre vite, nelle nostre teste. È un’impresa straordinaria e unica".