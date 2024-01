Inter, Bastoni recupera e gioca. Carlos Augusto in vantaggio su Dimarco: la probabile formazione

Pasquale Guarro

A Torino è maturato il risultato che nessuno avrebbe potuto attendersi: la Juventus ha impattato 1-1 contro l’Empoli di Nicola fornendo all’Inter una boccata d’ossigeno in un momento di massima tensione. I nerazzurri si aspettavano di arrivare alla gara del Franchi a - 4 in classifica dalla Juventus mentre se domani dovessero vincere a Firenze si presenterebbero addirittura con un punto di vantaggio allo scontro diretto, con una partita ancora da recuperare. L’obiettivo è comunque complesso, non solo per motivi di natura storica (il Franchi è sempre stato un campo ostile per l’Inter) ma soprattutto perché i nerazzurri non potranno contare su 2/3 del centrocampo titolare, viste le squalifiche di Calhanoglu e Barella.



Dovrebbe invece partire dal primo minuto Alessandro Bastoni. Il difensore ha recuperato dall’affaticamento muscolare e sembra pronto per tornare al suo posto sul centro sinistra, dopo aver saltato la finale di Supercoppa contro il Napoli. Ma le novità sulla catena di sinistra potrebbero non finire con il rientro di Bastoni: Carlos Augusto al momento sembra il favorito per una maglia da titolare, con Federico Dimarco pronto a subentrare.



La probabile: Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Frattesi, Asllani, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Lautaro.