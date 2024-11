Inter-Bisseck: ci siamo sul rinnovo. Agenti a Milano e si può chiudere, i dettagli

L'annata 2024/25 distata siscuramente condita da alti e bassi, ma nella testa dei dirigenti nerazzurri e anche dei tifosi è bene presente in mente la crescita che il centrale tedesco ha avuto e sta avendo. Non è un caso che con l'Arsenal sia risultato fra i migliori in campo, facendo ricordare a tutti i salvataggi imperiosi e facendo dimenticare, ad esempio, gli errori contro Genoa e Venezia.nonostante tutto è pronta a credere ancora tanto nel suo colosso difensivo al punto da aver avviato da tempo i discorsi per il rinnovo dell'attuale contratto che stanno, finalmente, per concretizzarsi.

(Marcelo Simonian fu colui che lo portò in Italia dall'Aarhus), gli stessi che, secondo quanto fatto trapelare in estate, sono stati fra i più attivi sul mercato consulle scrivanie di Marotta e Ausilio. Nulla da fare, la risposta è stata per tutti negativa. Bisseck non si tocca, con la promessa di trovarsi nel corso della stagione per rivedere i dettagli contrattuali sottoscritti soltanto un anno fa.- Questioni di crescita, insindacabile, che il giocatore ha avuto e di potenziale, che il mercato ha testimoniato esserci. La società nerazzurra ha teso una mano a giocatore e agente con la volontà di estendere il contratto di Bisseck dall'attuale scadenza del 30 giugno 2028 portandola al 30 giugno 2029. In cambio il giocatore riceverà un aumento contrattuola e che farà salire l'attuale ingaggio, abbondantemente al di sotto del milione di euro, a una cifra di gran lunga superiore.

L'Idea dell'Inter è sempre stata quella di provare a chiudere in questa sosta per le nazionali e concretizzare in questi giorni la firma nero su bianco. La presenza degli agenti a Milano è il dettaglio che fa percepire tutto come imminente, con l'accelerata definitiva che potrebbe davvero arrivare nei prossimi giorni.