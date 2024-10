Getty Images

Inter, botta in allenamento per Asllani, Inzaghi convoca Berenbruch

Pasquale Guarro

39 minuti fa

Piccolo imprevisto per Simone Inzaghi, nel corso dell’allenamento odierno, infatti, Kristjan Asllani ha lasciato anzitempo la seduta d’allenamento per una botta subita. Il centrocampista albanese sarà valutato domani e quindi sarà necessario attendere qualche ora per capire se potrà far parte della trasferta di Roma.



COPERTA CORTA - Una tegola che non ci voleva, visto che a centrocampo ci sarà già il forfait di Piotr Zielinski, che in Nazionale ha rimediato un problema muscolare che lo terrà sicuramente ai box per la gara dell’Olimpico. Dovesse aver bisogno di fermarsi anche Asllani, l’unico panchinaro a disposizione di Inzaghi sarebbe Frattesi, con Barella (possibile titolare) che molto probabilmente sarà da centellinare visto che rientra dopo un lungo stop. Anche perché poi ci saranno Young Boys e Juventus. Ma in merito ad Asllani ogni scelta è rimandata a domani, è possibile che Inzaghi possa infoltire il gruppo della prima squadra con qualche Primavera e a tal proposito Berenbruch è già pronto.