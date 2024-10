Inter, elongazione per Zielinski: quando torna e quante partite salta

Inter via Getty Images

. Il centrocampista polacco era stato sostituito a circa un quarto d'ora dalla fine di Polonia-Croazia, dopo aver avvertito un fastidio muscolare. La diagnosi non desta preoccupazioni, lo stop non sarà lungo, ma Zielinski non prenderà parte alla trasferta di Roma, poiché ha subito un'elongazione."Piotr Zielinski si è sottoposto questa mattina a esami clinici e strumentali presso l'Istituto Clinico Humanitas di Rozzano a seguito di un fastidio accusato nella gara con la nazionale polacca. Gli esami hanno evidenziato un'elongazione ai flessori della coscia destra. Il giocatore sarà valutato giorno dopo giorno".

Un duro colpo per il centrocampo nerazzurro che perde una pedina importante nelle rotazioni di Simone Inzaghi, in vista dei prossimi impegni. Secondo i dati forniti, Zielinski dovrebbe star fermo tra i 10 e i 14 giorni, saltando così la sfida contro la Roma e la Juventus in campionato e la partita contro lo Young Boys in Champions League. L'obiettivo è farlo rientrare entro e non oltre il match del 30 ottobre in casa dell'Empoli, seppur esista la speranza di riaverlo a disposizione già contro la formazione di Thiago Motta.