Genoa e Crotone bussano a casa Inter in cerca di rinforzi per il proprio reparto mediano.



Sia i liguri che i calabresi sono infatti sulle tracce di Lucien Agoume, giovane centrocampista franco-camerunense che in questa stagione ha debuttato in prima squadra con i nerazzurri. Entrambe le società vorrebbero il ragazzo in prestito.



Lo scrive il Corriere dello Sport.