Inter, buone notizie da Calhanoglu: esami negativi, il programma di recupero

Pasquale Guarro

43 minuti fa

1

L’Inter ha finalmente ottenuto la notizia che attendeva da almeno un paio di giorni: Hakan Calhanoglu si è sottoposto questa mattina alle visite mediche nella clinica di Rozzano e gli esami strumentali hanno escluso lesioni muscolari. Un sospiro di sollievo per Simone Inzaghi, che però era già stato tranquillizzato dal centrocampista subito dopo il fastidio accusato nel corso della prima partita sostenuta con la maglia della Turchia.



IL PROGRAMMA - A questo punto Calhanoglu riprenderà ad allenarsi gradualmente, per il calciatore è prevista una prima seduta personalizzata, con la possibilità che possa essere reintegrato al resto del gruppo già nella giornata di domani. Tutto verrà eseguito con la dovuta cautela, nessuna forzatura per riaverlo a disposizione in anticipo, anche perché dopo Verona, l’Inter è attesa dal doppio impegno contro il Lipsia in Champions e la Fiorentina in campionato. Se Calhanoglu dovesse rientrare in gruppo entro domani, Inzaghi potrebbe convocarlo già per la partita contro il Verona, dove comunque dovrebbe partire dalla panchina, lasciando spazio ad Asllani. Se invece il centrocampista si allenerà a parte anche domani, entrerà nel giro dei convocati per la partita successiva, ovvero quella di Champions. Questi però sono dettagli, per l’Inter la notizia più importante è l’esito negativo degli esami.