Arrivano nuove dichiarazioni di, attaccante dell'Inter e della nazionale transalpina, dall'intervista concessa al magazine GQ in qualità di uomo dell'anno del 2024. L'ex giocatore del Borussia Monchengladbach si è soffermato sulla spiegazione del soprannome Tikus: "Mi chiamano Tikus perché quando ero piccolo la mia famiglia ha preso la fine di petit, che vuol dire piccolo in francese, e la fine di Marcus, che è cous, e così è nato Tikus. I miei idoli? Nel calcio Adriano, nello sport in generale forse Mohammed Ali".

In ultima battuta, ma non per importanza, Thuram ha specificato quale sia stato il suo gol più bello e quale sia la cosa che non farebbe mai: