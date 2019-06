Inter e Cagliari avanzano nei dialoghi per Nicolò Barella, l’affare non è in discussione, manca però la quadratura del cerchio. Perché 50 milioni cash sono una cifra che i nerazzurri non intendono spendere, e perché i sardi hanno aperto all’inserimento di contropartite all’interno della trattativa. È qui che il discorso diventa più intricato, perché nel progetto di crescita dei vari giovani ci sarebbe anche l’Olbia, club in cui il Cagliari manderebbe a maturare prospetti di sicuro avvenire. Non c’e fretta, le due società contano di trovare la soluzione entro la metà di giugno, ma al momento qualche no è già arrivato.



Il primo è stato quello di Davide Merola, attaccante classe 2000, gestito dal gruppo Raiola. Il Cagliari lo ha inserito nella lista degli osservati speciali, ma il ragazzo e il suo entourage sono alla ricerca di altre piazze e sono disposti a scendere al massimo fino al campionato cadetto. Come dicevamo, quello di Merola non è stato l’unico no. A seguire, infatti, è arrivato anche quello di Marco Pompetti, centrocampista classe 2000, lo scorso anno votato come migliore calciatore del campionato Primavera. Anche da questa sponda il progetto Olbia non ha entusiasmato, così Cagliari e Inter saranno costrette a trovare altre soluzioni per concludere l’affare Barella.