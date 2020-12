Intervenuto a Marte Sport Live, Gigi Cagni esprime il proprio parere sull'Inter e su Antonio conte.



“La squadra che ha pagato di più l’alternanza campionato-coppa? In primis la Lazio, l’ho vista sempre in affanno. Poi chiaramente l’Inter, che ha fatto una Champions League veramente brutta sotto tutti i profili. Non credo che ora riusciranno a recuperare in fretta questa batosta. Il contraccolpo credo ci sarà per via delle reazioni di Conte: non mi ha fatto una bella impressione nel post partita. Vuol dire che ci sono tensione ed ansia, queste cose le trasmetti ai giocatori”.