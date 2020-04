Antonio, esterno dell'si è concesso alle domande dei tifosi sui canali social del club: "Io sto bene, ma è un momento brutto per tutto il mondo. Ci auguriamo passi in fretta, consapevoli che la situazione resta grave e, perciò, dobbiamo continuare a rispettare le regole come fatto fino ad ora”."Tanto, facciamo un lavoro di cui non possiamo lamentarci e, per questo, stare sempre in casa con la famiglia non capita quasi mai. Vivere la quotidianità così diretta e veder crescere ogni giorno mio figlio non era mai capitato prima e fa piacere. Mio padre è a Roma e non posso vederlo. Non ne ho mai parlato molto perché non amo fare pubblicità. È malato da un anno a causa di un brutto male, ma sta lottando e gli sono vicino. Lo abbraccio a distanza”“Farà bene a tutti noi, ci godremo appieno le piccole cose, come le passeggiate o anche quei pochi minuti passati con i cari. Ci servirà da lezione per il futuro”“Siamo iperattivi, non certo da film e divano. Ci piace molto allenarci in casa. Lei è super sportiva, durante l’anno si allena con il sorriso e adesso con me ha trovato pure una spalla. Ha anche un bel piede, perciò spesso palleggiamo. Facciamo fare tante cose a nostro figlio Raoul, le giornate sono lunghe perciò sfruttiamo il balcone. Amazon ci sta aiutando parecchio, lì abbiamo comprato alcuni giocattoli per nostro figlio”“Il mister mi massacra davanti a tutti per il mio taglio attuale. Lo prendo in considerazione, visto che l’estate si avvicina. Levare la barba? L’idea partì la scorsa estate: mi resi conto che non la toglievo da un anno e Allegra era d’accordo. Perciò la tagliai. Se non è d’accordo lei a casa poi chi entra?”“Bello è diverso da significativo. Penso al primo gol di tre anni e mezzo fa nel derby. Il primo con la maglia nerazzurra e sotto la curva, al di là del pari finale. Lo ricordo con amore”“Penso con la Ternana ad Empoli, ancora minorenne. Il nostro mister allenava occasionalmente in Prima Squadra e perciò decise di regalarmi l’esordio con i grandi. Mi manca il calcio? Tantissimo, gli allenamenti e lo scherzo con i compagni, la domenica, lo stadio e i tifosi, la partita e le emozioni uniche che sa regalare”“Ce ne sono state tante e spero di averne ancora altre. Magari quella di alzare un trofeo ed esserne partecipe in questo ultimo anno e mezzo che mi rimane in nerazzurro. Lo stadio pieno ci aiuta e regala emozioni che non si possono raccontare. Il gol della prima giornata di campionato contro il Lecce è stato una liberazione, dopo un anno di sofferenza e di dolore”“No, di nessun tipo perché non sono superstizioso. Magari, prima di scendere in campo, allaccio prima la scarpa sinistra".“È la mia data di nascita che ho sempre portato con me. Lo avevo già scelto alla Lazio”.Ho entusiasmo e voglia di giocare ancora e mettermi in discussione. Finché l’avrò, mi aspetto sempre tanto”.“Ragazzo Fortunato di Jovanotti”.“Cosa mi ha detto quando è arrivato? Non molto. Il mister mi conosce, ha saputo dirmi con i fatti e con lo sguardo ciò che voleva da me. Conosce solo il lavoro e il sacrificio, oltre che l’umiltà. È stato il mister più importante che abbia mai avuto, già dai tempi della Nazionale. Il numero uno”“La buona, vecchia, amatriciana. Ma adesso ci comportiamo bene con il cibo, al massimo la domenica pizza e solo integrale”“Per continuità e ruolo all’interno della squadra, dico alla Lazio. Feci un percorso determinante che mi diede la possibilità di approdare in un top club come l’Inter. Devo ringraziare i biancocelesti”.- “Brozovic è un gran simpaticone, col biondo sta bene e gli ho pure fatto i complimenti, ma in realtà siamo tutti molto uniti e sorridenti. Ci ammazziamo dal ridere in spogliatoio”.“Sono nato trequartista per la libertà di ruolo, poi una volta cresciuto devi anche rispettare delle regole. L’esterno mi ha dato la possibilità di dare continuità al mio percorso, il 3-5-2 mi piace tantissimo. Si attacca e si difende allo stesso modo”- “Emozione forte perché era un bell’ambiente, una bella partita, era bello tutto. Peccato non aver dato continuità in Champions”“Mi piacerebbe farlo, ma non saprei dire se sarò bravo. Quando verrà il momento, sarà tutto diverso. Devi capire tutti i giocatori. L’allenatore deve essere un po’ papà e un po’ psicologo. Non è facile”