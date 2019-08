Antonio Candreva, esterno dell'Inter, ha parlato in Mixed Zone al termine della partita vinta per 4-0 con il Lecce: "Ci aspettavamo una partenza così, l'abbiamo preparata dal primo giorno e non aspettavamo altro. Ci godiamo questa vittoria fino a mezzanotte, da domani testa al Cagliari".



DA SPALLETTI A CONTE - "L'anno scorso si mette da parte, ora gè iniziata la nuova stagione con un grande allenatore e il campionato è lungo. Ci sono tante partite, ci godiamo la bellissima prestazione e da domani si torna al lavoro".



NUOVA FIDUCIA? - "Sì, l'anno scorso ho perso un anno e in questo voglio rifarmi con tutta la squadra. Vogliamo essere protagonisti".



SUL GOL - "San Siro è sempre stato un nostro amico, i tifosi non ci hanno mai lasciato soli. Bisogna dirgli un enorme grazie, il gol mi mancava da tanto e sono contento di averlo trovato".



SU CONTE - "Grandissimo allenatore, forte. Vogliamo seguirlo, ma siamo alla prima giornata e il percorso è ancora lungo".



SU ICARDI - "Sappiamo quanto voi. Sono cose che riguardano il club e Mauro. Noi pesiamo a lavorare che domenica è importantissima".



L'INTER CONTRO IL LECCE - "Forte e determinate. Dobbiamo ancora migliorare, ma siamo pronti a farlo".