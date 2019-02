11 milioni di euro per il diritto di riscatto del suo cartellino dal Southampton. Cedric Soares al momento non è certo del suo futuro, ma l'Inter non esclude a priori il non riscatto a fine stagione. Se in campo il terzino portoghese dimostrerà di integrarsi bene con il resto del gruppo allora la cifra, ritenuta congrua al valore del giocatore, potrebbe essere investita dal club nerazzurro.