Inter, chi è Kotarski, il portiere del PAOK Salonicco proposto da Pastorello

BELGA MAG/AFP via Getty Images

“Diciamo che ero qui anche per Kotarski, un portiere giovane molto forte, anche se secondo me l’Inter ha già un nome su cui sono più convinti. Kotarski può essere una valida alternativa, speriamo quindi che la prima scelta possa saltare, così che si possano aprire i fronti per le seconde scelte”.Parola di Federico Pastorello, agente che nel pomeriggio ha incontrato la dirigenza dell'Inter nella sede dei nerazzurri di Viale della Liberazione a Milano. Ai giornalisti presenti all'uscita, il procuratore ha parlato, tra le altre cose, diche gioca nel PAOK Salonicco fresco campione di Grecia.

Cresciuto, come tanti connazionali professionisti, nella, Kotarski ha scelto l'per il passaggio successivo della sua carriera, ma le cose non sono andate nel migliore dei modi e il ragazzo, nel luglio del 2021, ha scelto di tornare in patria, al, prima in prestito e poi a titolo definitivo. La chiamata delallenato da Razvan Lucescu è arrivata un anno dopo, e da allora Kotarski ha trovato una certa stabilità, mettendo insieme, tra campionato greco, coppa e Conference League, terminata ai quarti di finale contro il Club Brugge. Come ha detto Pastorello, l'Inter ha in mente una pista principale, che dovrebbe essere Martinez del Genoa, ma Kotarski può rappresentare una valida alternativa.