Il calciomercato di gennaio è sempre più vicino e con esso si avvicina anche una possibile via di uscita, o meglio una soluzione, a quello che in casa Inter è ormai a tutti gli effetti un autentico caso:. Il centrocampista danese dopo le scelte "punitive" che sono arrivato in seguito alle dichiarazioni fatte in nazionale, hdato il rapporto tutt'altro che ottimo con l'allenatore salentino è ben lontano dall'essere sanato, è sempre più probabile.Per capire come Eriksen potrà dire addio a gennaioquello che è stato il suo acquisto eNonostante fosse in scadenza di contratto con il Tottenham, l'Inter lo scorso 28 gennaio 2020 ne ha ufficializzato l'acquisto per ​27,567 milioni di euro e firmando un contratto fino al 30 giugno 2024. Al 31 dicembre 2020 il costo del cartellino di Eriksen sarà ammortato per circa 5,2 milioni e quindiOltre al discorso cartellino, va considerato anche quello che è l'ingaggio al netto e al lordo che Eriksen percepisce a Milano.ma al momento dell'acquisto l'ad Beppe Marotta ha scelto di sfruttarche prevede il dimezzamento della tassazione sul lordo dello stipendio,Se Eriksen dicesse addio a titolo definitivo a gennaio e non mantenesse la residenza fiscale nel nostro paese il giocatore (fiscalmente) e quindi l'Inter (all'atto pratico)- Sostanzialmente, per cederlo a titolo definitivo,, e tutto soltanto per non andare in negativo. Una soluzione potrebbe quindi essere quella di uno scambio con un altro club che ipervaluti il cartellino del danese in cambio di una valutazione altrettanto importante di un giocatore utile al club nerazzurro. In alternativa l'ipotesi più vantaggiosa potrebbe essere rappresentata da quello che, almeno finora, l'Inter ha sempre negato per il giocatore: un prestito.che sarebbe pagato da un altro club, ma Eriksen potrebbe mantenere comunque la residenza fiscale in Italia e quindi i benefici del Decreto Crescita.porterebbe alla possibiledel suo cartellino al fine di una cessione più remunerativa nel corso della prossima estate quando la situazione economica potrebbe essere migliore;e non è detto che, a giugno, la pace armata fra Antonioe la società non possa portare unin panchina e, di conseguenza, una nuova chance per Eriksen in nerazzurro.