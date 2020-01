L'Inter cambia sistema di gioco, Conte passa al 3-4-1-2, anche per favorire l'ingresso di Eriksen. La Gazzetta dello Sport analizza la trasformazione e spiega come il nuovo sistema, con Sanchez trequartista (ieri il cileno è partito dall'inizio) stenti a decollare. Un primo responso per il tecnico salentino, che ha chiesto all'ex Barcellona e United un sacrificio nonostante il ruolo non fosse proprio il suo.



“Antonio Conte ha preparato il terreno all’inserimento di Eriksen. L’Inter ha cominciato con un 3-4-1-2 in cui dietro le punte agiva Sanchez, però il cileno non è un trequartista e ha faticato a trovare tempi, modi e posizioni. Tendeva a mischiarsi con Lautaro, capitava che ne attaccasse le stesse zolle. Approviamo però il tentativo di Conte, è giusto battere la pista del 3-4-1-2, in funzione del danese nuovo arrivato”