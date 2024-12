Getty Images

a San Siro è il posticipo che chiude la 17esima giornata della Serie A 2024/25: calcio d'inizio alle 20.45, dirige l'incontrodella sezione di Olbia, su Calciomercato.com gli episodi daLunedì 23/12 h. 20.45: Giua: Baccini - Capaldo: Rutella: Maggioni: Sozza- Step on foot di Zielinski su Da Cunha, Giua fischia fallo per il Como ma non estrae il cartellino giallo: manca il cartellino per il centrocampista dell'Inter.: Lautaro Martinez devia in porta la conclusione di Dimarco, ma l'attaccante argentino parte in posizione di fuorigioco.

- Da Cunha ferma una ripartenza pericolosa: giallo per il centrocampista del Como.- Il Como chiede un rigore per un presunto fallo di Barella dopo la conclusione di Nico Paz, ma l'arbitro non concede e il VAR non interviene. Ammonito Fabregas per proteste, ma non ci sono contatti significativi in area.- Nico Paz porta avanti il pallone con la mano per evitare la pressione di Lautaro Martinez, ma Giua non vede: manca una punizione per l'Inter al limite dell'area del Como.- Duro intervento in ritardo su Belotti: giallo per Bisseck.