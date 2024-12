Juventus, Inter e Napoli su Ismajli: Empoli pronto a pescare sul mercato degli svincolati

2026 e ha rifiutato il prolungamento dell'accordo propostogli dall'Empoli. A meno di un rinnovo o di una cessione a gennaio, il calciatore si svincolerà a parametro zero al termine di questa stagione e sarà libero si scegliersi la sua nuova squadra.Il nazionale albanese classe 1996 è arrivato nel mercato estivo del 2021, che lo aveva portato in Italia un anno prima acquistandolo dall'Hajduk Spalato per 2,2 milioni di euro. Ismajli finora ha raccolto

Intanto, che ha lasciato il Torino a parametro zero al termine della passata stagione. L'ivoriano con passaporto francese, classe 1992 ex Nantes e Crotone, dovrebbe allenarsi in prova con la squadra di D'Aversa in vista di un possibile tesseramento.