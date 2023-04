L'Inter studia il dopo-Inzaghi e ha già avviato diversi contatti in vista della prossima estate di mercato. Con l'allenatore piacentino si arriverà all'addio e ci sono tanti candidati in lizza per prenderne il posto. Secondo la Gazzetta dello Sport, oltre al preferito che rimane Roberto De Zerbi e all'alternativa Thiago Motta, è stato contattato in gran segreto anche Mauricio Pochettino attualmente svincolato dopo l'addio al PSG.