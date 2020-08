Antonio Conte ha cambiato l'Inter solo per metà. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“Conte è così, lavora ogni giorno per inculcare nella testa dei suoi giocatori i concetti chiave del suo calcio. Per essere pronti ad aggredire la partita sempre, in ogni gara, dall’inizio alla fine. La missione lo scorso anno è riuscita a metà: l’Inter ha cambiato mentalità, vero. Ma più di una volta si è persa sul più bello, facendo tornare prepotenti i fantasmi del passato”.