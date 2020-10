L'Inter non vince nemmeno in Champions League. Dopo il ko in campionato contro il Milan, i nerazzurri sono stati bloccati sul 2-2 dal Borussia Moenchengladbach nel debutto della competizione continentale. E sul banco degli imputati è finito Antonio Conte, accusato dai tifosi per le scelte fatte durante i novanta minuti (soprattutto l'aver sostituito Eriksen) e non solo. Del malcontento generale e dei possibili sviluppi riguardanti la panchina, si sono accorti i betting analyst che hanno aperto immediatamente una scommessa sul prossimo allenatore dell'Inter. Secondo i bookie potrebbe essere Massimiliano Allegri. L'approdo al Centro Sportivo Suning dell'ex tecnico di Milan e Juventus, entro il 31 dicembre 2020, è offerto a 9,00. Una valutazione che conferma l'instabilità sul futuro di Conte e l'ombra dell'allenatore toscano che aleggia intorno agli ambienti nerazzurri.