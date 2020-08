Alexis Sanchez era il principale punto interrogativo dell'Inter in vista della finale di Europa League di domani contro il Siviglia, ma Antonio Conte è molto ottimista per quanto riguarda il recupero del cileno.



RIFINITURA CON I COMPAGNI, MA PARTE DALLA PANCHINA - L'ex Manchester United ha infatti svolto oggi tutta la rifinitura assieme ai compagni di squadra: completamente recuperato da parte del tecnico salentino, che però schiererà dall'inizio la inamovibile coppia Lukaku-Lautaro. El Nino Maravilla sarà la carta in più dalla panchina, dalla quale ha già dimostrato di potere e saper fare la differenza, a partita in corsa. Non contro l'ex squadra, il Man United, ma contro il Siviglia pluricampione in questo trofeo.