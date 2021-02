Ora Antonio Conte ha cambiato idea su Ivan Perisic. E l'esterno che prima "non poteva fare la fascia, ma solo la punta" ora si è trasformato in "un giocatore che ha potenzialità che neanche conosce". E il futuro? Per ora è lontano, con un contratto in scadenza 30 giugno 2022 che però imporrà riflessioni importanti a fine mercato.