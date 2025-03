Inter, Correa e il precedente con l'Udinese: Inzaghi, toglilo… Doppietta da urlo

Cristian Giudici

33 minuti fa



Pronti, (ri)partenza, via! Domenica è un'altra giornata importante nella lotta per lo Scudetto. Alle ore 15 l'Atalanta terza in classifica fa visita alla Fiorentina, alle ore 18 la capolista Inter riceve l'Udinese e alle ore 20:45 il Napoli (secondo) ospita il Milan.



Simone Inzaghi deve fare a meno degli infortunati Dumfries e Lautaro oltre allo squalificato Bastoni, ma recupera gli esterni Darmian, Dimarco e Zalewski. I primi due sono pronti a partire dall'inizio, con Carlos Augusto arretrato come braccetto di sinistra nella difesa a tre. Per fare coppia con Thuram in attacco Correa è favorito su Arnautovic, che dovrebbe giocare il derby col Milan nella semifinale d'andata in Coppa Italia di mercoledì prossimo.



In carriera il Tucu ha segnato 3 goal all'Udinese, la sua vittima preferita dopo Milan (5 reti), Verona e Sampdoria (4) insieme ad Atalanta e Bologna (3). La prima volta in trasferta con la maglia della Lazio, vittoriosa per 2-1 con vantaggio firmato da Acerbi il 26 settembre 2018. L'anno dopo il 1° dicembre 2019 all'Olimpico si guadagnò due rigori, trasformati da Immobile e Luis Alberto per il 3-0 finale.



Da ricordare anche un altro precedente, quello del lunch match di Halloween il 31 ottobre 2021 a San Siro. Dove Correa gioca titolare in coppia con Dzeko. All'inizio del secondo tempo, con il risultato ancora inchiodato sullo 0-0, il pubblico del Meazza inizia a spazientirsi, chiedendo a Simone Inzaghi di far entrare al suo posto il connazionale Lautaro, partito dalla panchina. Invece l'allenatore dà ancora tempo e fiducia a Correa, che lo ripaga segnando la doppietta decisiva tra il 60' e il 68', un minuto prima di lasciare il posto ad Alexis Sanchez (ora all'Udinese) con la standing ovation di San Siro.



Arrivato dalla Lazio per 33,3 milioni di euro nel mercato estivo del 2021, Correa ha segnato 11 goal in 88 presenze con la maglia nerazzurra. Il suo contratto scade il prossimo 30 giugno, quando lascerà l'Inter svincolandosi a parametro zero. Prima però vuole togliersi qualche altra bella soddisfazione, magari già domenica.