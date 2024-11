Inter, cosa c'è dietro al momento no di Lautaro

AFP via Getty Images

In una prima parte di stagione in cui nei primi due posti della classifica cannonieri del campionato ci sono due italiani, il bomber dell’anno scorso non è neanche nella top five.. Un anno fa di questi tempi aveva la media di un gol a partita, quest’anno, considerando anche la Champions, è a sei reti; e per sbloccarsi ci ha messo più di un mese, con una doppietta a Udine a fine settembre.- A certificare il periodo complicato di Lautaro è stato Javier Zanetti: "Sta vivendo un momento no" ha confermato il vicepresidente dell'Inter, che ha parlato però di un giocatore sempre più capitano e leader della squadra.: il giocatore non ha fatto la preparazione e ha accorciato le vacanze per tornare prima a disposizione di Inzaghi dopo la Coppa America; ha debuttato in campionato col Genoa senza giocare nessuna amichevole, e da quel momento in poi non c'è stato più uno stop. Gli impegni di Champions hanno reso il calendario ancora più fitto togliendo tempo agli allenamenti, e in più ci sono anche quei voli intercontinentali per rispondere alle convocazioni del ct dell'Argentina Scaloni.

- Nelle prossime due partite della nazionale Lautaro giocherà contro Paraguay e Perù, poi tornerà in Italia per concentrarsi di nuovo sull'Inter., lì davanti a disposizione dell'allenatore c'è anche l'ex Porto Medhi Taremi che finora in campionato ha giocato una sola partita da titolare. Il possibile riposo di Lautaro è legato anche alla gara successiva, contro il Lipsia in Champions, dove il Toro servirà sì al 100%.