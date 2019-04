Danilo D'Ambrosio è intervenuto a InterTV per commentare il pareggio contro la Juve a San Siro:



"Abbiamo iniziato bene nel primo tempo ma pur avendo creato tante occasioni ne abbiamo messa in porta soltanto una; secondo me nei primi 45' dovevamo segnare almeno un'altra rete. Ora non abbiamo tempo per pensare di avere rammarico: c'è un'altra partita importante contro l'Udinese, che può permetterci di avvicinarci al nostro obiettivo.



ATTENZIONE - E' difficile affrontare una squadra che cambia tre o quattro moduli perché hanno tante soluzioni e un allenatore che cambia spesso l'assetto tattico dei suoi a gara in corso. Bisogna restare sempre attenti e cercare di non concedere spazi: nella ripresa ci siamo abbassati e alla fine la Juve il gol te lo fa. Cristiano Ronaldo ha fatto un gran gol.



UDINESE - Loro sono in una situazione di classifica non tranquilla, per cui cercheranno assolutamente di ottenere il bottino pieno. Ma il nostro obiettivo dev'essere più importante del loro".