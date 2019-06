Come riporta il Dailymail, il Valencia è pronto a presentare un’offerta di 9 milioni di euro al Manchester United per l’acquisto di Matteo Darmian. Il terzino italiano, classe 1989 e sotto contratto con i Red Devils fino al 30 giugno 2020, è da tempo finito ai margini della rosa a disposizione di Ole Gunnar Solskjaer. Sul giocatore, dato in passato vicino alla Juventus, è forte l’interesse dell’Inter.



Nello scacchiere valenciano, Darmian andrebbe a sostituire il connazionale Cristiano Piccini dato in partenza dalla città spagnola con destinazione Juventus.