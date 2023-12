Matteo Darmian si prepara a scendere in campo contro il Napoli nel match delle 20.45. Il difensore dell'Inter è intervenuto ai microfoni di Inter TV. Queste le sue parole:



PRESSIONI DALLA JUVE? - "No. Dobbiamo scendere in campo come abbiamo sempre fatto in questo inizio stagionale, Sappiamo che il Napoli è un avversario tosto ma cercheremo di portare a casa i tre punti".



KVARATSKHELIA L'ANNO SCORSO HA AVUTO DIFFICOLTA'... - "Mi auguro le abbia anche questa sera. Però dovremo lavorare bene di squadra. Cercheremo di portare a casa i tre punti lavorando tutti insieme".



I SEGRETI DI DARMIAN? - "Lavorare ogni giorno e mettermi a disposizione della squadra".