Inter: difesa a pezzi, si salva solo Bisseck. Correa coperto di fischi. TOP e FLOP

Getty Images

Quando mancano esattamente dieci giorni all’esordio in campionato contro il Genoa, preoccupa un po’ la condizione fisica dell’Inter, che dopo il brutto pareggio, raggiunto al 97’ contro il Pisa, rimedia una sconfitta contro l’Al Ittihad di Benzema, nella penultima uscita di questo precampionato.: Due errori che costano altrettanti gol, uno di lettura, l’altro tecnico, quando sbaglia le misure del passaggio per Bisseck, mandando in porta gli avversari. Serata pessima per il difensore italiano.: Appesantito, lontanissimo dalla migliore forma fisica, compie una fatica enorme per mandare il motore ai giusti giri e corre come a trascinarsi dietro una zavorra.

: A Pisa era stato tra le poche note liete, entrando dalla panchina. Titolare contro l’Al Ittihad, risulta invece tra i peggiori in campo. Quest’anno vorrebbe giocare di più, ma forse se Inzaghi lo vede più utile come “spacca partite” non ha poi tutti i torti.: Contrariamente a come fatto dalla Juventus con Chiesa, l’Inter lo coinvolge nonostante non sia centrale nel progetto. Il problema è che l’argentino sfrutta queste chance al contrario: invece che mettersi in luce, offre a chi lo guarda tantissimi spunti per non investire sulle sue prestazioni sportive. Riesce nell’incredibile impresa di spazientire il pubblico nerazzurro in una amichevole estiva, beccandosi una sonora dose di fischi. L’ambiente è saturo.

: Il migliore dell’intera retroguardia. Con un po’ di decisione in più, forse, avrebbe potuto sradicare il pallone dai piedi dell’avversario mettendo una pezza al brutto errore di Bastoni, ma la mancanza grave non è certo la sua. Impegna il portiere avversario con un bel colpo di testa e forse con il Var avrebbe anche guadagnato un rigore, ma è un’azione da rivedere meglio.: Energia e gamba sembrano da campionato inoltrato. L’occasione più bella della capita sulla sua testa ma non riesce a inquadrare lo specchio e ultimamente questa cosa gli capita troppo spesso.