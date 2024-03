Inter, Dimarco secondo dopo Maicon: la statistica

Federico Dimarco è andato in gol per il momentaneo 1-0 della gara di ritorno degli ottavi di Champions League 2023/24 contro l'Atletico Madrid in trasferta al Civitas Metropolitano. La sua rete aggiorna una statistica che per i nerazzurri durava addirittura dal 2010.



Il terzino italiano, infatti, è solo il secondo difensore dell'Inter a segnare nella fase a eliminazione diretta della Champions League, dopo il terzino Maicon. Il gol del brasiliano arrivò sia nella celebre semifinale di andata contro il Barcellona del 2010 vinta 3-1 e nella gara di andata contro il Valencia nel 2007.