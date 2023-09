È già capitato altre volte, nel tempo l’Inter ha dimostrato che alcuni obiettivi di mercato rimangono tali anche diverse sessioni dopo. È stato così per Thuram e per Pavard, ma la questione potrebbe ripetersi anche con Thiago Djalo, calciatore portoghese che Ausilio avrebbe voluto portare a Milano già quest’anno ( ve lo avevamo raccontato già a maggio ),. Uno stop che di fatto potrebbe restituirlo pronto al calcio che conta a stagione inoltrata, mentre l’Inter, con la partenza di Skriniar e la scommessa Bisseck, non poteva permettersi di aspettarlo. Non per quest’anno.- Potrebbe invece per la prossima estate, quando Djalò (se non dovesse rinnovare) si libererebbe a zero dal Lille. I dialoghi tra le parti non sono mai stati interrotti, anzi, già a gennaio il ragazzo potrebbe essere libero di firmare per un nuovo club e di sicuro l’Inter è tra questi.vedrà scadere il contratto di Matteo Darmian. Djalo è uno di quei nomi rimasti sul taccuino, dovesse decidere di partire a zero, l’Inter si farebbe trovare pronta.