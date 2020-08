È arrivato in finale di Europa League dopo un cammino senza incertezze, ma qualsiasi sia il risultato della partita di stasera, il futuro di Antonio Conte all’Inter potrebbe non essere così sicuro. Le tensioni esplose dopo la partita con l’Atalanta, messe da parte durante il percorso europeo, tornano d’attualità anche tra i bookmaker, pronti ad ogni eventualità. In attesa del confronto tra l’allenatore e Steven Zhang, gli analisti confermano quindi il tecnico salentino alla guida dei nerazzurri (a 1,10), ma con Massimiliano Allegri che incombe alle sue spalle. L’allenatore toscano, che già aveva preso il posto di Conte sulla panchina della Juventus, riporta Agipronews, è la prima alternativa a quota 5,50. In lista finisce anche Mauricio Pochettino, forte dell’amicizia con Javier Zanetti: per l’argentino l’offerta sale a 10,00, mentre l’idea Simeone è più lontana a 25,00.