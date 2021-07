Due colpi per Simone Inzaghi, questo è quanto devono aspettarsi i tifosi dell'Inter secondo la Gazzetta dello Sport.



“Due colpi, questo bisogna aspettarsi dall’Inter da qui a fine mercato. Con una scala di priorità. L’esterno a destra, l’uomo che sostituirà Hakimi, è la prima necessità. L’altro colpo è l’esterno mancino. Detto che Perisic è destinato a rimanere, e che Dimarco potrà essere impiegato anche nei tre centrali, c’è spazio per un nuovo ingresso. E il preferito resta sempre Marcos Alonso, ormai alla terza sessione consecutiva in cui è accostato all’Inter”.