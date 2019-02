La Gazzetta dello Sport parla di Inter e spiega come la società nerazzurra debba valutare con attenzione la possibilità di esonerar Luciano Spalletti.



“La squadra apparsa per lunghi tratti in balia del Bologna è un invito serio alla riflessione. A vantaggio del tecnico gioca nel breve l’assenza da Milano di Zhang, certo. Ma pure un contratto fino al 2021 da 4,5 milioni netti a stagione: un esonero, per intenderci, sarebbe un affare da circa 20 milioni lordi potenziali. E soprattutto non sarebbe semplice la scelta del sostituto di Spalletti: la rosa dei nomi papabili, visto che Antonio Conte ha fatto capire urbi et orbi di non voler subentrare in corsa, non è ampia e neppure di assoluto livello. Una soluzione sarebbe quella di affidare la panchina a Esteban Cambiasso, già assistente di Pekerman nella Colombia: il nome del Cuchu circola con insistenza, ma al momento non trova conferme”.