Inter, Dumfries difende Arnautovic e Taremi: "Ma quale ThuLa dipendenza, hanno fatto un partitone!"

è stato fra i protagonisti della sfida di Champions League vinta in extremisper 1-0 contro lograzie al gol nei minuti di recupero di Thuram. Campo difficilissimo, dato il sintetico che ha tra l'altro ha provocato il problema muscolare di Carlos Augusto, e con l'ampio turnover di Inzaghi che ha tolto certezze alla squadra. L'esterno olandese è però soddisfatto di quanto fatto in campo e, ai microfoni di Gianlucadimarzio, ha voluto difendere Taremi e Arnautovic (protagonista in negativo con il rigore sbagliato) dalle critiche che stanno piovendo su di loro.

"Non è stata una partita facile. A essere sincero è stata davvero tosta giocare su questo campo. Io ho giocato tante volte su terreni del genere però se non lo fai con una certa regolarità è dura abituarsi ai movimenti e tutto il resto. E poi se lo rifai dopo tanto tempo... No non è facile"."Ma abbiamo lottato fino all'ultimo respiro e tutto sommato penso che abbiamo meritato la vittoria. Però ci tengo a sottolineare una cosa: ho tanto rispetto per lo Young Boys che ci ha venduto cara la pelle..."

"Non sono d'accordo. A mio modo di vedere Arnautovic e Mehdi (Taremi, ndr) hanno fatto benissimo soprattutto quanto a passaggi e pressing! Per loro poi non è facile perché non hanno il ritmo partita che puoi solo avere giocando tanto. Però che partitone da parte di entrambi! Detto questo l'Inter ha vinto con merito."