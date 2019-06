Fumata bianca arrivata: è fatta per Zinho Vanheusden dall'Inter allo Standard Liegi. Corteggiato da tempo, il difensore centrale torna così nel club belga, nel quale ha già trascorso l’ultima stagione in prestito, stavolta però a titolo definitivo. Infatti, secondo quanto raccolto da calciomercato.com, sono venuti meno gli ultimi, piccoli, ostacoli che ancora frenavano l’affare. Inter e Standard hanno trovato un accordo per il trasferimento di Vanheusden, valutato 12,5 milioni di euro. Il club nerazzurro ha abbassato leggermente le pretese pur di concludere l'affare, che garantirà una plusvalenza importante per il bilancio da chiudere il 30 giugno.



CHE PLUSVALENZA! - Una plusvalenza, come dicevamo, chiave per l'Inter, che incasserà il 70% della somma pattuita, in quanto nel 2015, quando il classe '99 fu prelevato proprio dallo Standard (per 1 milione di euro), il club belga si riservò il 30% sulla futura rivendita. I nerazzurri non perdono comunque il controllo sul giocatore in quanto, grazie a un’intesa verbale, potranno nei prossimi anni riportarlo a Milano. E proprio questa clausola, la vecchia "recompra", ha convinto definitivamente il difensore. Dopo Adorante al Parma, l’Inter registra così un’altra plusvalenza in tempo utile per la chiusura del bilancio del prossimo 30 giugno.