Maksimovic non ha ancora trovato l’accordo per il rinnovo con il Napoli e, stando così le cose, a giugno potrà liberarsi a zero. L suo agente lo ha offerto ad Inter e Lazio, oltre a vari club spagnoli. Uno di questi, il Betis Siviglia, non può permettersi il suo ingaggio. I 2,8 milioni netti a stagione sono troppi per le casse del club andaluso riporta Estadio Deportivo.