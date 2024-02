Inter e Milan, novità in arrivo su Tomiyasu e l'Arsenal

Niente ritorno in Italia per Takehiro Tomiyasu. L'Inter in estate e il Milan a gennaio avevano pensato al difensore giapponese, ora pronto a rinnovare il contratto con l'Arsenal in scadenza a giugno 2025.



Classe 1998, è arrivato dal Bologna per 18,6 milioni di euro nel mercato estivo 2021. Da allora ha raccolto 73 presenze con la maglia dell'Arsenal segnando un gol, servendo 6 assist e rimediando 5 ammonizioni e un'espulsione. In Coppa d'Asia il suo Giappone è stato eliminato ai quarti di finale dall'Iran, che ha vinto 2-1 in rimonta. In nazionale maggiore è a quota 41 presenze, con un gol segnato.