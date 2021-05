Intervistato da tmw, Gianfelice Facchetti, figlio della leggenda dell'Inter, Giacinto Facchetti, si dice tranquillo per il futuro dei nerazzurri.



"L'addio di Conte arriva in mezzo alla festa e costringe a riprogrammare. Ma l'Inter ha più 110 anni di storia: gli allenatori e i giocatori passano, l'Inter resta e continuerà. Non ho ancora un'idea sul tecnico ma guardando anche in altre... case vedo tante confusione, per questo non sono preoccupato sul futuro dell'Inter".