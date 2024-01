Inter, guarda Taremi: fa tutto lui per l'Iran. Segna, si fa espellere ma è ai quarti di Coppa d'Asia

In attesa di unirsi all'Inter - con cui è d'accordo per la prossima stagione - Mehdi Taremi è uno dei protagonisti più scintillanti della Coppa d'Asia che sta entrando nelle sue fasi finali. In uno degli ottavi di finale più combattuti della competizione, il suo Iran ha avuto la meglio della Siria ai rigori dopo che la gara si era chiusa sull'1-1.



FA TUTTO LUI - L'attuale attaccante del Porto aveva portato in vantaggio la sua nazionale, segnando dal dischetto al 34'. La Siria aveva poi pareggiato al 64' con Khribin, sempre dagli undici metri prima di essere battuta ai rigori e fallito il passaggio al prossimo turno. I siriani non hanno saputo beneficiare, durante i supplementari, del fatto che gli avversari fossero in 10, data l'espulsione proprio di Taremi. Il centravanti, già ammonito in precedenza per simulazione, si è sacrificato, abbattendo un giocatore avversario lanciato in contropiede e salvando così il risultato. Il futuro bomber dell'Inter dunque non ci sarà ai quarti di finale nella sfida tra Iran e Giappone.