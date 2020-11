Samir Handanovic dopo il ko contro il Real Madrid ha parlato così a Sky Sport del momento della sua Inter: "Sicuramente è una situazione complicata, ma la speranza è l'ultima a morire. Sapevamo che sarebbe stato un girone difficile, noi abbiamo dimostrato di poterci stare però è il campo che poi decide chi passa e chi no. Quando siamo rimasti in dieci, il Real Madrid, che è una squadra meno abituata a difendere che giocare e ha giocatori che hanno qualità e sanno far girare il pallone, è diventata più difficile perché ci hanno fatto girare a vuoto".