L'Inter non ha intenzione di fare sconti per Mauro Icardi. La società nerazzurra per l'argentino continua a chiedere 60/70 milioni di euro. La Juventus e il Napoli restano vigili sul futuro dell'ex capitano, che non rientra nei piani della società e del nuovo allenatore Conte. A maggior ragione dopo l'arrivo di Romelu Lukaku dal Manchester United.