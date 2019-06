Secondo quanto riferito da O Jogo l'Inter avrebbe messo gli occhi su Bruno Fernandes, centrocampista dello Sporting. I nerazzurri sarebbero pronti a sfidare Manchester City, Manchester United e Tottenham per riportare in Italia l'ex Udinese. Nell'operazione potrebbe inoltre rientrare Joao Mario, profilo gradito allo Sporting (il suo ex club).