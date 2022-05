Il Cagliari è in piena corsa salvezza, tenuto in piedi da quel gol di Altare a Salerno all'ultimo secondo di gioco. La partita in Sardegna non sarà così scontata per l'Inter, scrive la Gazzetta dello Sport.



“Il gol di Altare all’ultimo secondo potrebbe riverberarsi sulla corsa scudetto. Ieri sera verso le 20 il Cagliari a Salerno perdeva per 1-0 e penzolava nel vuoto, sopra lo sprofondo della Serie B. L’1-1 del difensore gli ha permesso di riaggrapparsi allo spuntone di una roccia. Non tutto è perduto, domenica sera, all’Unipol Domus, l’Inter troverà un avversario disposto a qualunque cosa. Tra le due squadre scorrono differenze abissali, però attenzione allo spirito di sopravvivenza del Cagliari. La trasferta in Sardegna potrebbe rivelarsi più complicata di quello che è. Poi in quale stato si presenterà la Samp a San Siro per l’ultima giornata, già salva o ancora a rischio?”