Inter, il Nantes spara alto per Zeze. L'agente apre: "È uno dei migliori club al mondo"

AFP via Getty Images

, difensore mancino classe 2005 delè uno degli ultimi profili studiatiper il ruolo di centrale difensivo che il club nerazzurro sta cercando di regalare a Simone Inzaghi in sostituzione dell'infortunato Buchanan (esterno a tutta fascia, ma che riporterà Carlos Augusto a ricoprire il suo ruolo naturale). Uno dei, non l'unico dato che la fretta non c'è e la priorità che almeno per ora viene data a giocatori più esperti come Jakub Kiwior per cui però l'Arsenal non ha ancora aperto ad una formula economicamente vantaggiosa.

Zezé ha fatto l'anno scorso la sua prima stagione con un impegno costante in Ligue 1 ed è considerato come uno dei migliori prospetti del campionato francese nel suo ruolo. Francese ma di origini ivoriane, nonostante la giovane età ha un fisico importantissimo con un'altezza che supera il metro e 90. Bravo nelle letture e nei contrasti è uno dei gioiellini usciti dalle giovanili del Nantes che di conseguenza sta sparando alto per il costo del cartellino con- A spingere per il trasferimento, ora, potrebbe essere invece proprio lo stesso giocatore che gradirebbe un passaggio in nerazzurro. A confermarlo a FcIn è stato il suo agente Phi Hung Ta Van: "Al momento è sotto contratto col Nantes, ma è uno dei giovani con maggiore potenziale di tutta l'Europa, quindi molte squadre lo stanno seguendo. Ho parlato con molti club.quando un club così si interessa a te". L'idea c'è, la distanza anche, le alternative pure. Per il colpo in difesa c'è anche Zeze, ma non è l'unico.

