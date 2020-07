La sfida contro il Verona ha messo in luce alcune lacune dell'Inter, che in molte occasioni ha faticato nella costruzione della manovra dal basso. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“L’uscita di palla degli interisti è una sofferenza continua: Stepinski si proietta sempre su De Vrij, Brozovic annaspa senza avere linee di passaggio, Gagliardini a tratti fa il birillo tra le triangolazioni dei gialloblù. La scena più frequente vede Handanovic costretto al lancio lungo sulle punte, con i compagni fermi come gli omini del calcio-balilla. Una desolazione, che nemmeno il tanto invocato cooling break, o meglio pausa dissetante, cancella”.