È tornato in Italia per stare vicino alla sua Inter. Questo il messaggio diffuso dall'Inter al rientro in Italia del presidente Steven Zhang, che ieri sera, come scrive il Corriere dello Sport, ha incontrato anche Piero Ausilio.



“Zhang ha parlato in serata con il ds Ausilio. L’obiettivo dichiarato è fare scambi (come quello con il Tottenham: Skriniar per Ndombele) oppure fare almeno una cessione che generi una plusvalenza importante e permetta di fare acquisti”.