Inter, Inzaghi: "Arnautovic e Frattesi fuori per una botta"

AFP via Getty Images

Dopo aver dominato gran parte della partita con l'Udinese, a venti minuti dalla fine l'Inter ha preso il gol che ha riaperto la gara conquistando però i tre punti con il brivido e il 2-1 finale.: "Rischiavamo di non vincere una partita approcciata bene - ha spiegato in conferenza stampa - a un certo punto abbiamo smesso di giocare, ma siamo stati bravi a mantenere la calma".- "Sulla rete presa potevamo fare meglio, dopo il gol di Solet non abbiamo più giocato; ma dobbiamo sottolineare anche il nostro grande primo tempo. I cambi sono stati tutti forzati,, Dimarco rientrava da un infortunio e Calhanoglu era stanco dopo la nazionale. In questo periodo avremo tante partite, speriamo di recuperare qualcuno".

- Simone Inzaghi poi ha fatto il punto sul suo futuro: "All'Inter sto bene e sono contento, qui ho un grande rapporto con tutti e c'è una grande sintonia.. Arnautovic ha fatto una bella partita, ma preferisco parlare della prestazione di tutta la squadra".